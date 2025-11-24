Hohe Sicherheitskosten für Weihnachtsmärkte, Wegner im Dauerstress

Berlin/Potsdam - Brandenburgs Innenminister René Wilke (41, SPD ) sieht in den Sicherungsmaßnahmen rund um die Weihnachtsmärkte eine erhebliche finanzielle Belastung für die Veranstalter.

Nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt in Potsdam wird das Thema Sicherheit großgeschrieben. (Archivfoto) © Michael Bahlo/dpa

"Sicherheit ist zu einem erheblichen Kostenfaktor bei Veranstaltungen wie (...) Weihnachtsmärkten" geworden, sagte Wilke im Rbb-Inforadio.

Zuletzt wollten die Veranstalter des Marktes "Potsdamer Weihnachtszauber" nicht öffentlich über ihre Terrorschutzmaßnahmen sprechen. "Wir können nur so viel sagen, dass wir für das Thema Sicherheit mehr als 250.000 Euro investieren", hieß es von Seiten der Organisation.

Es gebe aktuell keine akute Gefährdungslage. Es gebe aber eine "abstrakte Gefährdungslage", führte der Minister aus. Bei großen Menschenansammlungen habe man nie eine 100-prozentige Sicherheit.

Was am Ende verhältnismäßig sei, hänge von der jeweiligen Veranstaltung ab. "Man kann nicht einen kleinen Weihnachtsmarkt in einem Dorf vergleichen mit Potsdamer oder Berliner Weihnachtsmärkten."