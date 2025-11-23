Weihnachts-Zauber in Berlin: Hier beginnt jetzt die festliche Zeit

Berlin - Ob besondere Glühweinkreationen, frisch eröffnete Märkte oder eine spektakuläre Lasershow. Hier kann man sich in Berlin auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Auf der Winterwelt am Potsdamer Platz kann man bereits seit dem 31. Oktober verschiedenen Glühwein genießen. © Jens Kalaene/dpa

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen werden winterlicher – und in Berlin weihnachtet es immer mehr. Traditionell beginnen am Montag nach Totensonntag viele weihnachtliche Aktivitäten. Das gibt es zu erleben:

Die Weihnachtsmärkte

Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche öffnet mit einem Gottesdienst um 10 Uhr für die Öffentlichkeit. Die offizielle Eröffnung am Abend mit einem Rundgang des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (53, CDU) ist am Montagabend geplant. Laut den Schaustellern gibt es inzwischen zehn verschiedene Varianten von Glühwein im Angebot. Nicht weit davon entfernt beginnt nach Angaben der Tourismus-Gesellschaft Visit Berlin am selben Tag zum ersten Mal ein Weihnachtsmarkt direkt vor dem Kaufhaus des Westens (KaDeWe).

Bei der Winterwelt am Potsdamer Platz steht in diesem Jahr erstmals Glüh-Limoncello auf der Karte. Der Winter-Rummel Lichtenberger Winterzeit, der Berliner Wintertraum in Niederschöneweide und erstmals in diesem Jahr das Spandauer Winterland haben bereits geöffnet.

Beim "Winter-Film-Fest im Nikolaiviertel" kann Feuerzangenbowle nicht nur getrunken, sondern der gleichnamige Filmklassiker auch angeschaut werden. Dreimal am Tag wird der Film mit Heinz Rühmann hier kostenlos gezeigt, wie Sprecherin Gritt Ockert mitteilte.