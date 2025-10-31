Winterzauber schon im Oktober: Berlin öffnet die ersten Weihnachtsmärkte!

Berlin - In Berlin beginnt die Weihnachtszeit besonders früh: Schon am Freitag öffnet in Mitte der erste Weihnachtsmarkt .

Auch die "Lichtenberger Winterzeit" startet am 1. November in die Saison. © Jörg Carstensen/dpa

Am 31. Oktober eröffnet am Potsdamer Platz die "Winterwelt". Damit startet offiziell die Glühwein-Saison. Geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr bis zum 31. Dezember.

Gute Nachricht für Besucher: Der Eintritt bleibt gratis – und der Glühwein kostet wie immer 5 Euro!

Auch die "Lichtenberger Winterzeit" startet früh in die Saison. Die große Weihnachtswelt an der Landsberger Allee öffnet am 1. November und läuft bis zum 28. Dezember.

Geöffnet ist sie montags bis donnerstags von 14 bis 21.30 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr sowie sonntags von 12 bis 21 Uhr. Am 23. und 24. Dezember bleibt sie allerdings geschlossen.