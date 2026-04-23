Weiter Rolltreppen-Chaos am Bahnhof Südkreuz: Endlich Besserung in Sicht?

Berlin - Die Rolltreppenprobleme am Bahnhof Südkreuz dauern an. Noch immer ist eine spürbare Zahl von Anlagen außer Betrieb, wie die Deutsche Bahn bestätigte.

Im Bahnhof Südkreuz müssen Reisende und Pendler weiterhin oft auf Treppen ausweichen. © Soeren Stache/dpa

Neben einigen weiterhin defekten Rolltreppen des Herstellers Kone führen demnach derzeit reguläre Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an anderen Anlagen zu Ausfällen. Noch diese und kommende Woche soll die Situation andauern, teilte die Bahn mit. Danach werde es besser.

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen könnten derzeit auf die Aufzüge ausweichen. Sämtliche dieser Anlagen am Südkreuz seien in Betrieb, hieß es. Zudem helfen der Bahn zufolge nach wie vor Service-Mitarbeiter bei der Orientierung und beim Kofferschleppen.

Auch am Berliner Hauptbahnhof kommt es bei einigen wenigen Rolltreppen noch zu Ausfällen. Die meisten Anlagen funktionieren aber seit einigen Wochen wieder. Die anhaltenden Probleme bei den betroffenen Treppen lägen vor allem an der langen Lieferzeit bestimmter Ersatzteile für die defekten Getriebe.

Über Wochen waren vor allem im März Dutzende Kone-Rolltreppen am Hauptbahnhof und am Bahnhof Südkreuz davon betroffen und standen still. Kurz vor Ostern hatte die Bahn mitgeteilt, dass die Probleme im großen Umfang behoben seien.