Welcher Berliner Weihnachtsmarkt schon an diesem Wochenende öffnet

Berlin - Während viele Berliner noch nicht an Weihnachten denken, können andere in wenigen Tagen schon über die ersten Märkte schlendern.

In zwei Berliner Bezirken öffnen die ersten Weihnachtsmärkte. (Symbolbild) © Joerg Carstensen/dpa

Normalerweise öffnen Weihnachtsmärkte nie vor Totensonntag, der dieses Jahr auf den 24. November fällt. An diesem Tag gedenken evangelische Christen ihrer Toten.

Ein offizielles Verbot gibt es jedoch nicht. Somit lässt es sich ein Berliner Weihnachtsmarkt nicht nehmen, bereits am kommenden Wochenende zu öffnen.

Am 1. November geht es an der Landsberger Allee 300 in Lichtenberg los. Als Nächstes öffnet die Winterwelt in der Schnellerstraße 145 in Treptow-Köpenick am 8. November.

Mit den Titeln "Wintermärkte" umgehen die beiden Rummel die umstrittene Thematik geschickt.

Die Veranstaltung in der Landsberger Allee nennt sich "Lichtenberger Winterzeit", der Markt an der Schnellerstraße in Schöneweide "Berliner Wintertraum".