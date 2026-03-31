Weniger Arbeitslose in Berlin und Brandenburg: "Arbeitsmarkt bleibt robust"

Berlin/Potsdam - Leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg , denn im März ist die Zahl der Arbeitslosen in beiden Regionen gesunken.

Arbeitslosenzahlen in Berlin und Brandenburg gehen leicht zurück. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

In der Hauptstadt waren zuletzt 224.081 Menschen ohne Job – rund 2.800 weniger als im Februar. Die Quote ging minimal zurück und liegt aktuell bei 10,5 Prozent, bleibt damit aber weiter über der Zehn-Prozent-Marke.

Auch in Brandenburg zeigt sich ein Rückgang: 88.967 Menschen waren hier arbeitslos gemeldet, etwa 1.630 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 6,5 Prozent.

Trotz der insgesamt moderaten Entwicklung zeigt sich die Arbeitsagentur zuversichtlich: "Der Arbeitsmarkt in Brandenburg bleibt weiter robust", erklärte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Carina Knie-Nürnberg.