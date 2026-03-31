Weniger Arbeitslose in Berlin und Brandenburg: "Arbeitsmarkt bleibt robust"

Leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg, denn im März ist die Zahl der Arbeitslosen in beiden Regionen gesunken.

Von Fabian Nitschmann

Berlin/Potsdam - Leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg, denn im März ist die Zahl der Arbeitslosen in beiden Regionen gesunken.

Arbeitslosenzahlen in Berlin und Brandenburg gehen leicht zurück. (Archivfoto)
Arbeitslosenzahlen in Berlin und Brandenburg gehen leicht zurück. (Archivfoto)  © Jens Kalaene/dpa

In der Hauptstadt waren zuletzt 224.081 Menschen ohne Job – rund 2.800 weniger als im Februar. Die Quote ging minimal zurück und liegt aktuell bei 10,5 Prozent, bleibt damit aber weiter über der Zehn-Prozent-Marke.

Auch in Brandenburg zeigt sich ein Rückgang: 88.967 Menschen waren hier arbeitslos gemeldet, etwa 1.630 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 6,5 Prozent.

Trotz der insgesamt moderaten Entwicklung zeigt sich die Arbeitsagentur zuversichtlich: "Der Arbeitsmarkt in Brandenburg bleibt weiter robust", erklärte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Carina Knie-Nürnberg.

Unterm Strich ergibt sich damit ein leicht positiver Trend in der Region – mit weiterhin deutlichen Unterschieden zwischen der Hauptstadt und dem Nachbarbundesland.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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