Wieder Nachwuchs im Zoo Berlin: Debbie bringt süßes Zwergflusspferd zur Welt

Berlin - Nach Besucherliebling Toni gibt es im Berliner Zoo erneut Nachwuchs bei den Zwergflusspferden.

Das Junge erblickte bereits vergangenen Freitag das Licht der Welt. © -/Zoo Berlin/dpa

Am 9. Mai brachte Zwergflusspferd-Dame Debbie ein Junges zur Welt, wie der Zoo mitteilte. Das junge Weibchen habe bei der Geburt 5,9 Kilogramm gewogen, inzwischen bringe es 7,1 Kilogramm auf die Waage. Für Besucher ist das Jungtier noch nicht zu sehen.

"Es ist schön zu sehen, wie ruhig und souverän Debbie mit ihrem Nachwuchs umgeht", erklärt Säugetier-Kurator Florian Sicks vom Berliner Zoo. "Zwergflusspferde sind sehr sensible Tiere. Gerade in den ersten Tagen ist es wichtig, dass Mutter und Jungtier ausreichend Ruhe haben, um sich aneinander zu gewöhnen. Umso mehr freuen wir uns, dass sich das Jungtier bislang sehr gut entwickelt."

Da Zwergflusspferde nach Angaben des Zoos Einzelgänger sind, ist Vater Tobi nicht an der Aufzucht des Jungtieres beteiligt.

Spätestens seit Toni wisse man, wie sehr Zwergflusspferde das Herz der Besucherinnen und Besucher erobern könnten, teilte Zoodirektor Andreas Knieriem mit. Das Zwergflusspferd Toni wurde am 3. Juni 2024 im Berliner Zoo geboren und avancierte schnell zum absoluten Publikumsliebling.