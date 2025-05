Wieder Olympia in Berlin? Hauptstadt stellt Bewerbung vor

Das Stadion An der Alten Försterei soll zwar ausgebaut werden, gehört aber dem 1. FC Union Berlin und ist eigentlich eine reine Fußball-Arena. In das Mommsenstadion wurde gerade erst Geld gesteckt. Für Olympia ist es nicht bereit.

Ein Olympiastadion hat die Spree-Metropole schon. Das wurde zwar für die von den Nazis instrumentalisierten Spiele 1936 gebaut. Die Arena wurde seitdem aber mehrmals modernisiert, in den engen Grenzen des Denkmalschutzes. Großereignisse wie das Fußball-EM-Finale 2024 oder das DFB-Pokalfinale finden in der Arena statt.

Die Red Bull Arena in Leipzig soll auch Teil der Berliner Olympia-Bewerbung werden. Das Umfeld soll mit Blick auf eine deutsche Olympia-Bewerbung umgebaut werden. © Jan Woitas/dpa

Hallen: Die Max-Schmeling-Halle ist auch in die Jahre gekommen. Sie müsste mindestens modernisiert werden. Die neuere Uber-Arena, die im Besitz der Anschutz-Gruppe ist, bietet mehr Menschen Platz.

Ole Hertel, Manager der Arena am Ostbahnhof, sagte am Montag bei einer Veranstaltung: "Ich platze vor Emotionen, wenn ich daran denke, das Olympische und Paralympische Spiele in Berlin stattfinden könnten." Für die Bahnrad-Wettkämpfe steht das Velodrom an der Landsberger Allee bereit. Es erfüllt die internationalen Standards.

Andere Modelle: Die Messe war bei den Special Olympics World Games einer der großen Austragungsorte und könnte wieder genutzt werden. Viel wurde zuletzt auch über das Pariser Beispiel gesprochen, an berühmten Sehenswürdigkeiten temporäre Sportstätten zu errichten. Davon hat Berlin genug zu bieten.

Andere Städte: Schon jetzt ist klar, dass sich Berlin mit vier Partnern bewirbt. Segeln und Surfen dürften sich in Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) und Kiel (Schleswig-Holstein) abspielen.

Rostock und Leipzig haben große Stadien. Brandenburg an der Havel eine Regattastrecke. Und für die Reit-Wettbewerbe brachte Berlins Sportsenatorin Iris Spranger (63, SPD) sogar noch Nordrhein-Westfalen ins Spiel.