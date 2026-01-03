Winterchaos in Berlin und Brandenburg: Schnee und Eis legen Straßen lahm

Potsdam - Schneefall und Eisglätte sorgen in Berlin und Brandenburg für Verkehrsbehinderungen.

Zwischen der Prignitz, dem Berliner Raum und Frankfurt (Oder) soll Neuschnee von teils zehn Zentimeter kommen. © Oliver von Riegen/dpa

Es gebe glättebedingt mehr Unfälle als üblich, sagte ein Polizeisprecher.

In Nauen im Havelland kam ein Bus des Schienenersatzverkehrs von der Straße ab und fuhr gegen einen Zaun. Es habe keine Verletzten gegeben, der Zaun sei jedoch kaputt, sagte der Polizeisprecher.

Der Bus wurde abgeschleppt. Mehrere Medien berichteten zuvor darüber.

Der Deutsche Wetterdienst sagt Neuschnee zwischen der Prignitz, dem Berliner Raum und Frankfurt (Oder) von teils 10 Zentimeter vorher, örtlich könnten es auch 15 Zentimeter sein.