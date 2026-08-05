Zu wenig Schutzplätze für Frauen: Rote Schuhe werden in Berlin zum Protest-Symbol

Berlin - Rote Schuhe als Mahnmal gegen tödliche Gewalt: Eine Berliner Initiative erinnert damit an Frauen, die getötet wurden und schlägt zugleich Alarm wegen fehlender Plätze in Frauenhäusern.

Die Aktion "Rote Schuhe" findet anlässlich jedes Femizids statt, um gemeinsam der getöteten Frauen zu gedenken. © Soeren Stache/dpa

Sie gedachten einer getöteten und einer verletzten Frau und protestierten gegen Missstände in Frauenhäusern und Beratungsstellen, wie die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG e. V.) mitteilte.

"Patriarchale Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem und es braucht eine starke solidarische Antwort der Zivilgesellschaft und besonders der Landschaft sozialer Institutionen", schreibt die Organisation. Nach Angaben der Veranstalter kamen 60 bis 90 Menschen zusammen.

Täglich müsse 10 bis 15 Frauen und ihren Kindern in Berlin mitgeteilt werden, dass es keinen freien Platz in einem Frauenhaus gibt, heißt es vom Verein BIG, der eine Hotline gegen häusliche Gewalt anbietet.

Nach den Vorgaben der Istanbul-Konvention fehlten in Berlin 451 Schutzplätze für von Gewalt betroffene Frauen. Vor dem Rathaus Schöneberg wurden rote Schuhe aufgestellt, ein etabliertes Symbol in Gedenken an getötete Frauen.

Die Aktion "Rote Schuhe" komme bei jedem Femizid zusammen, um gemeinsam der getöteten Frauen zu gedenken, ein Zeichen gegen patriarchale Gewalt zu setzen und ihren politischen Forderungen Ausdruck zu verleihen.