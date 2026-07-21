65-Jährige nach Messerattacke gestorben - Sohn festgenommen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Eine 65-jährige Frau ist am Dienstag nach einer Messerattacke in ihrer Wohnung gestorben.

Von Laura Voigt

Berlin - Eine 65-jährige Frau ist am Dienstag nach einer Messerattacke in ihrer Wohnung in Berlin gestorben.

Die Einsatzkräfte versuchten noch, das Leben der Frau zu retten.
Die Einsatzkräfte versuchten noch, das Leben der Frau zu retten.  © X/Polizei Berlin

Gegen 10.25 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einer Wohnung am Mariendorfer Damm in Berlin-Mariendorf alarmiert.

Dort soll ein 43-jähriger Mann seine Mutter mit einem Messer schwer verletzt haben.

Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen noch in der Wohnung fest. Zeitgleich begannen sie mit der Reanimation der lebensgefährlich verletzten Frau.

Messerattacke: Messerstiche auf Dorffest: Junger Mann nach "Blauliachd-Party" in U-Haft
Messerattacke Messerstiche auf Dorffest: Junger Mann nach "Blauliachd-Party" in U-Haft

Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat hat die Mordkommission des Landeskriminalamts übernommen. Zu einem möglichen Motiv machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Titelfoto: X/Polizei Berlin

Mehr zum Thema Messerattacke: