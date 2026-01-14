Zufällige Verkehrskontrolle führt zu Festnahme von Drogendealer

Berlin - In Berlin-Mitte ist am Dienstagabend ein mutmaßlicher Drogendealer vorübergehend festgenommen worden.

Die Polizei führte eine Verkehrskontrolle durch. (Symbolfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkten Einsatzkräfte kurz vor 22 Uhr am Hermannplatz in Neukölln einen Autofahrer mit unsicherer Fahrweise und folgten dem Wagen.

In der Littenstraße in Mitte stoppten sie das Fahrzeug und kontrollierten es.

Dabei stellte sich heraus, dass der 27 Jahre alte Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß.

Zudem stand er unter Verdacht, Drogen genommen zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Beamten 40 kleine Gefäße, die offenbar Rauschmittel enthielten, und beschlagnahmten diese.