Zwangsheirat in den Ferien: Berliner Bezirksämter schlagen Alarm
Berlin - Behörden warnen, dass manche Mädchen nach einer Reise ins Ausland nicht zurückkehren könnten, weil ihnen eine Zwangsheirat droht.
Mehrere Berliner Bezirksämter warnen Schulen bereits vor den Sommerferien. Bleibt nach den Ferien ein Platz im Klassenzimmer leer, kann es möglicherweise zu spät sein. Ist ein Mädchen erst einmal im Ausland, sind die Möglichkeiten deutscher Behörden stark begrenzt.
Auch die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes warnt vor der Gefahr. Mit der "Weißen Woche" sollen Schulen für Früh- und Zwangsverheiratungen sensibilisiert werden. Gemeinsam mit der Polizei besuchen Aktivistinnen Berliner Schulklassen.
Myria Böhmecke von Terre des Femmes sagte gegenüber "ZDF heute": "Wir gehen davon aus, dass in jeder Klasse Betroffene sitzen, die der Gefahr ausgesetzt sind."
Die meisten bekannten Fälle betreffen Mädchen und junge Frauen. Doch auch Jungen können Opfer von Zwangsheirat werden.
Warum Familien zu diesem Mittel greifen, erklärt Böhmecke mit der Kontrolle über die weibliche Sexualität. "Junge Mädchen werden zwangsverheiratet, weil von ihnen die Ehre der Familie abhängt", sagt sie.
Die Betroffenen würden früh auf eine bestimmte Rolle vorbereitet: "Sie werden schon ganz früh auf ihre Rolle als Mutter, Ehefrau und Hausfrau vorbereitet. Sie müssen jungfräulich in die Ehe gehen, sie werden streng kontrolliert."
Zwangsheirat ist in Deutschland verboten
Wie "ZDF heute" berichtet, wurden bei einer Umfrage des Berliner Arbeitskreises gegen Zwangsheirat für das Jahr 2022 insgesamt 496 Fälle von geplanten, befürchteten oder vollzogenen Zwangsverheiratungen bekannt. 91 Prozent der Betroffenen oder Bedrohten waren weiblich. Rund 88 Prozent der vollzogenen Zwangsheiraten fanden im Ausland statt – häufig während der Ferien.
Seit 2011 ist Zwangsheirat in Deutschland ein eigener Straftatbestand. Nach Paragraf 237 des Strafgesetzbuches drohen dafür bis zu fünf Jahre Haft. Strafbar ist auch, Menschen für eine Zwangsheirat ins Ausland zu bringen oder dies zu versuchen.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa