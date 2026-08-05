Zwangsheirat in den Ferien: Berliner Bezirksämter schlagen Alarm

Berlin - Behörden warnen, dass manche Mädchen nach einer Reise ins Ausland nicht zurückkehren könnten, weil ihnen eine Zwangsheirat droht.

Mädchen werden zur Zwangsheirat gedrängt, um die Ehre der Familie zu bewahren. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Mehrere Berliner Bezirksämter warnen Schulen bereits vor den Sommerferien. Bleibt nach den Ferien ein Platz im Klassenzimmer leer, kann es möglicherweise zu spät sein. Ist ein Mädchen erst einmal im Ausland, sind die Möglichkeiten deutscher Behörden stark begrenzt.

Auch die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes warnt vor der Gefahr. Mit der "Weißen Woche" sollen Schulen für Früh- und Zwangsverheiratungen sensibilisiert werden. Gemeinsam mit der Polizei besuchen Aktivistinnen Berliner Schulklassen.

Myria Böhmecke von Terre des Femmes sagte gegenüber "ZDF heute": "Wir gehen davon aus, dass in jeder Klasse Betroffene sitzen, die der Gefahr ausgesetzt sind."

Die meisten bekannten Fälle betreffen Mädchen und junge Frauen. Doch auch Jungen können Opfer von Zwangsheirat werden.

Warum Familien zu diesem Mittel greifen, erklärt Böhmecke mit der Kontrolle über die weibliche Sexualität. "Junge Mädchen werden zwangsverheiratet, weil von ihnen die Ehre der Familie abhängt", sagt sie.

Die Betroffenen würden früh auf eine bestimmte Rolle vorbereitet: "Sie werden schon ganz früh auf ihre Rolle als Mutter, Ehefrau und Hausfrau vorbereitet. Sie müssen jungfräulich in die Ehe gehen, sie werden streng kontrolliert."