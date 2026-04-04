75.000 Masthähnchen getötet: Weiterer Newcastle-Ausbruch in Brandenburg

Spreenhagen - Erneut ist in einem Brandenburger Geflügelbestand die Newcastle-Krankheit nachgewiesen worden.

Wieder mussten Zehntausende von der Newcastle-Krankheit betroffene Tiere getötet werden. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

Es handele sich um einen Betrieb in Spreenhagen, sagte eine Sprecherin des Landkreises Oder-Spree. "Betroffen ist ein Bestand von rund 75.000 Masthähnchen, die in insgesamt fünf Ställen gehalten werden." Die Tiere wurden von den zuständigen Behörden getötet.

In dem Ort hatte es bereits vorher einen Ausbruch der Krankheit gegeben. Zuletzt wurden immer wieder Fälle der Krankheit in Brandenburger Landkreisen bekannt.

Die Krankheit wird den Angaben zufolge etwa über die Luft, kontaminierte Materialien oder über Anhaftungen an Schuhwerk, Kleidung oder Maschinen übertragen.

Für Menschen ist die Newcastle-Krankheit, die wegen ähnlicher Symptome auch "atypische Geflügelpest" genannt wird, in der Regel ungefährlich. Bei sehr engem Kontakt mit erkrankten Tieren kann es zu Bindehautentzündungen kommen. Fast alle Vogelarten können infiziert werden. In Deutschland wird das Virus vor allem bei wild lebenden Tauben nachgewiesen.