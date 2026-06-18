Altpapierhalle steht in Rathenow in Flammen: Brandstifter am Werk?

Rathenow - In Rathenow (Landkreis Havelland) hat eine Halle mit Altpapier gebrannt.

Das Feuer ist unter Kontrolle. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Ein Mitarbeiter habe am Donnerstagmittag den Brand im Ortsteil Steckelsdorf gemeldet, teilte die Feuerwehr mit.

Wegen der starken Rauchentwicklung sei eine Warnung herausgegeben worden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen