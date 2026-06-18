Altpapierhalle steht in Rathenow in Flammen: Brandstifter am Werk?
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Rathenow - In Rathenow (Landkreis Havelland) hat eine Halle mit Altpapier gebrannt.
Ein Mitarbeiter habe am Donnerstagmittag den Brand im Ortsteil Steckelsdorf gemeldet, teilte die Feuerwehr mit.
Wegen der starken Rauchentwicklung sei eine Warnung herausgegeben worden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen
Gegen 12.30 Uhr löschten sie erfolgreich die Flamen. Es steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Brandursache.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa