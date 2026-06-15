Unzufrieden mit der Polizei? Brandenburg startet neues Online-Portal für Beschwerden
Von Wilhelm Pischke
Potsdam - Nicht immer ist der Kontakt mit Polizisten angenehm. Künftig können sich Bürger über eine Website mit Beschwerden an die Polizeibeauftragte wenden.
Die Polizeibeauftragte des Landes Brandenburg will mit einer Website die Möglichkeit zur Beschwerde über die Polizei einrichten.
Sowohl Bürger als auch Polizeibedienstete könnten über diese generell ihre Anliegen zur Polizei Brandenburg anbringen, hieß es in einer Mitteilung der Beauftragten Inka Gossmann-Reetz. "Neben umfassenden Informationen über Aufgaben, Arbeitsweise und Zuständigkeiten der Polizeibeauftragten stehen nun auch moderne Kontakt- und Beschwerdemöglichkeiten zur Verfügung."
Es gehe darum, Fehlverhalten entgegenzuwirken, so Gossmann-Reetz. "Wir schauen erst mal, was ist das Anliegen und was ist das Bedürfnis dahinter." Und dann gebe man mitunter Hinweise an die Polizei bei einer Vielzahl bestimmter Beschwerden.
Man könne sich aber auch an das Innenministerium direkt wenden, betonte die Polizeibeauftragte. Ziel sei es, den Dialog zu fördern.
Mit dem neuen Angebot werde die Arbeit der Polizeibeauftragten transparenter und leichter zugänglich, erklärte Gossmann-Reetz. Die Internetseite solle informieren und den direkten Austausch erleichtern.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa