Seltene Sichtung: Fünf Elche in Brandenburg unterwegs

Eberswalde - So viele Elche wie derzeit gab es in Brandenburg noch nie gleichzeitig. Nach Einschätzung von Wildtierexperten halten sich aktuell fünf verschiedene Tiere im Bundesland auf.

Die Elche kommen über Polen nach Brandenburg. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

"Dass wir zeitgleich fünf Elche in Brandenburg haben, ist bemerkenswert. Das ist ein neuer Rekord", sagte Wildbiologe Frank-Uwe Michler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Gemeinsam mit dem Landeskompetenzzentrum Forst betreut er das Elch-Monitoring im Land.

Brandenburg gilt als wichtigstes Bundesland für Elchwanderungen nach Deutschland. Die meisten Tiere stammen aus Polen. "Sie durchqueren Polen, schwimmen durch die Oder und erreichen schließlich Brandenburg", erklärte Michler.

Derzeit gehen Experten davon aus, dass zwei kürzlich gesichtete Elche im Oder-Spree-Kreis unterwegs sind.

Hinzu kommen der bekannte Senderelch "Bert" in der Nute-Nieplitz-Region, ein junger Bulle im Barnim sowie ein weiteres Tier, das Anfang Juni an einer Grünbrücke der A12 per Fotofalle aufgenommen wurde.