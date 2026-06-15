Seltene Sichtung: Fünf Elche in Brandenburg unterwegs

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So viele Elche wie derzeit gab es in Brandenburg noch nie gleichzeitig.

Von Monika Wendel

Eberswalde - So viele Elche wie derzeit gab es in Brandenburg noch nie gleichzeitig. Nach Einschätzung von Wildtierexperten halten sich aktuell fünf verschiedene Tiere im Bundesland auf.

Die Elche kommen über Polen nach Brandenburg. (Symbolfoto)
Die Elche kommen über Polen nach Brandenburg. (Symbolfoto)  © Patrick Pleul/dpa

"Dass wir zeitgleich fünf Elche in Brandenburg haben, ist bemerkenswert. Das ist ein neuer Rekord", sagte Wildbiologe Frank-Uwe Michler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Gemeinsam mit dem Landeskompetenzzentrum Forst betreut er das Elch-Monitoring im Land.

Brandenburg gilt als wichtigstes Bundesland für Elchwanderungen nach Deutschland. Die meisten Tiere stammen aus Polen. "Sie durchqueren Polen, schwimmen durch die Oder und erreichen schließlich Brandenburg", erklärte Michler.

Derzeit gehen Experten davon aus, dass zwei kürzlich gesichtete Elche im Oder-Spree-Kreis unterwegs sind.

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Hinzu kommen der bekannte Senderelch "Bert" in der Nute-Nieplitz-Region, ein junger Bulle im Barnim sowie ein weiteres Tier, das Anfang Juni an einer Grünbrücke der A12 per Fotofalle aufgenommen wurde.

Hitzestress schon bei über 5 Grad im Winter

Dieses von einer Fotofalle aufgenommene Bild zeigt einen Elch in einem Wald im Landkreis Barnim, nördlich von Eberswalde. (Archivfoto)
Dieses von einer Fotofalle aufgenommene Bild zeigt einen Elch in einem Wald im Landkreis Barnim, nördlich von Eberswalde. (Archivfoto)  © Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde/dpa

Die imposanten Tiere leiden allerdings unter warmem Wetter. Elche sind an kühle Regionen angepasst. "Im Winter bedeuten Temperaturen über fünf Grad bereits Stress, im Sommer fühlen sie sich bei mehr als 20 Grad zunehmend unwohl."

Deshalb verbringen sie die warme Jahreszeit oft in Feuchtgebieten, stehen stundenlang im Wasser oder verstecken sich tagsüber in Schilf- und Moorlandschaften, wie der Biologe erklärte. Aktiv werden sie meist nachts - weshalb viele Menschen die Tiere trotz ihrer Größe selten zu Gesicht bekommen.

Langfristig hält Michler einen Bestand von bis zu 20 Tieren für möglich.

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Wer einem Elch begegnet, sollte Abstand halten. Die Tiere gelten als friedlich und meiden Menschen in der Regel. "Man sollte nie auf Wildtiere zugehen, sondern Abstand halten und ein Foto machen", riet der Experte.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa

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