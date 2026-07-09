Angeltour auf dem Stolpsee endet tödlich: Mann kentert mit Boot und stirbt

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Bei einer Angeltour auf dem Stolpsee im Landkreis Oberhavel ist ein 71 Jahre alter Mann gestorben

Von Hannan el Mikdam-Lasslop

Fürstenberg/ Havel - Bei einer Angeltour auf dem Stolpsee im Landkreis Oberhavel ist ein 71 Jahre alter Mann gestorben

Die Polizei ermittelt zur genauen Todesursache. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt zur genauen Todesursache. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Er kenterte mit einem Sportboot, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Demnach wollte der Mann am Mittwochmittag im Bugbereich einen Anker setzen, als sich das Boot plötzlich überschlug.

Mit an Bord war ein 68 Jahre alter Mann, der unverletzt blieb. Ob der 71-Jährige ertrank oder anders zu Tode kam, sei bisher nicht bekannt, hieß es. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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