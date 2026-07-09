Angeltour auf dem Stolpsee endet tödlich: Mann kentert mit Boot und stirbt

Fürstenberg/ Havel - Bei einer Angeltour auf dem Stolpsee im Landkreis Oberhavel ist ein 71 Jahre alter Mann gestorben

Die Polizei ermittelt zur genauen Todesursache. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Er kenterte mit einem Sportboot, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Demnach wollte der Mann am Mittwochmittag im Bugbereich einen Anker setzen, als sich das Boot plötzlich überschlug.