Blow-Ups: A10 am Wochenende zur Reparatur von Hitzeschäden gesperrt
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Von Lea Marie Kläsener
Potsdam - Wegen der Reparatur von Hitzeschäden ist die Autobahn 10 am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Potsdam-Nord und Spandau voll gesperrt.
Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Dreieck Havelland, wie die Autobahn GmbH mitteilte.
Die Sperrung dauert demnach von Freitagabend um 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntagabend um 20 Uhr. Eine Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Potsdam-Nord, wie es hieß.
Während der Hitzewelle gab es auf mehreren Abschnitten der Autobahnen in Brandenburg sogenannte Blow-Ups.
Dabei heizt sich der Beton so sehr auf, dass er sich ausdehnt, auswölbt und schließlich aufplatzt. Betroffen waren etwa auch die A2, A13, A15 und A115.
Titelfoto: Michael Bahlo/dpa