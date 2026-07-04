Blow-Ups: A10 am Wochenende zur Reparatur von Hitzeschäden gesperrt

Potsdam - Wegen der Reparatur von Hitzeschäden ist die Autobahn 10 am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Potsdam-Nord und Spandau voll gesperrt.

Die große Hitze hat am vergangenen Wochenende deutliche Spuren auf den Autobahnen in Brandenburg hinterlassen. © Michael Bahlo/dpa

Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Dreieck Havelland, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die Sperrung dauert demnach von Freitagabend um 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntagabend um 20 Uhr. Eine Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Potsdam-Nord, wie es hieß.

Während der Hitzewelle gab es auf mehreren Abschnitten der Autobahnen in Brandenburg sogenannte Blow-Ups.