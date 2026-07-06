Rätselhafter Einsatz in Falkensee: Rettungsdienst findet drei bewusstlose Frauen
Von Hannan el Mikdam-Lasslop, Denis Zielke
Falkensee - Aus bisher ungeklärter Ursache sind in Falkensee (Landkreis Havelland) drei junge Erwachsene bewusstlos gefunden worden.
Wie die Polizei mitteilte, hatten die drei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren am Sonntagabend in einer Wohnung in der Döberitzer Straße das Bewusstsein verloren.
Später seien sie ansprechbar gewesen, hieß es. Laut dem Polizeisprecher wurden die Frauen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.
Da nicht erkennbar war, warum die Frauen in Ohnmacht gefallen waren, wurde überprüft, ob in dem Haus, in dem sie gefunden wurden, Gas ausgetreten war.
"Da wir zunächst nicht ausschließen konnten, dass es sich um einen Gasaustritt handelt, sind unsere Einsatzkräfte unter Atemschutz vorgegangen und haben den Einsatzbereich abgesichert und freigemessen", sagte ein Einsatzleiter. Nun ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Julian Stähle