Rätselhafter Einsatz in Falkensee: Rettungsdienst findet drei bewusstlose Frauen

Falkensee - Aus bisher ungeklärter Ursache sind in Falkensee (Landkreis Havelland) drei junge Erwachsene bewusstlos gefunden worden.

Die jungen Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, hatten die drei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren am Sonntagabend in einer Wohnung in der Döberitzer Straße das Bewusstsein verloren.

Später seien sie ansprechbar gewesen, hieß es. Laut dem Polizeisprecher wurden die Frauen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Da nicht erkennbar war, warum die Frauen in Ohnmacht gefallen waren, wurde überprüft, ob in dem Haus, in dem sie gefunden wurden, Gas ausgetreten war.