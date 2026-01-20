Spektakuläres Naturschauspiel: Polarlichter über Berlin und Brandenburg

In der Nacht zu Dienstag konnte am Himmel über Berlin und Brandenburg wieder einmal ein magisches Naturschauspiel beobachtet werden: Polarlichter.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - In der Nacht zu Dienstag konnte am Himmel über Berlin und Brandenburg wieder einmal ein magisches Naturschauspiel beobachtet werden: Polarlichter tanzten am Firmament.

Über Neuenhagen bei Berlin erstrahlte der Himmel zunächst in violett ...
Über Neuenhagen bei Berlin erstrahlte der Himmel zunächst in violett ...  © Thomas Peise

Wer über sich einen sternenklaren Himmel vorfand und wenig Lichtquellen in der Nähe hatte, der konnte das farbenprächtige Spektakel, das eher aus dem hohen Norden bekannt ist, live verfolgen.

So erreichten die TAG24-Redaktion beispielsweise Fotos aus Neuenhagen bei Berlin und der Gemeinde Oberkrämer im Landkreis Oberhavel.

Allerdings waren die Polarlichter, die auf den Bildern deutlich in Violett oder Grün am Nachthimmel erscheinen mit bloßem Auge gar nicht so kräftig zu erkennen.

Kein Bock auf SPD/CDU: Schlägt jetzt die Stunde der AfD in Brandenburg?
Brandenburg Kein Bock auf SPD/CDU: Schlägt jetzt die Stunde der AfD in Brandenburg?

Das liegt an der Restlichtverstärkung und längeren Belichtungsdauer, über die heutzutage nicht nur teure Kameras, sondern mittlerweile auch Handys mit Nachtmodus verfügen.

Aber warum waren die Polarlichter überhaupt so weit südlich zu sehen - sogar bis zum Alpenraum? Grund war ein starker geomagnetischer Sonnensturm, der ungewöhnlich schnell seinen Weg zur Erde fand, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

... bevor er in ein grelles Grün getaucht wurde und man sich wie auf einem anderen Planeten vorkam.
... bevor er in ein grelles Grün getaucht wurde und man sich wie auf einem anderen Planeten vorkam.  © Thomas Peise
Auch am Himmel über der Gemeinde Oberkrämer war das magische Himmelsspektakel deutlich sichtbar.
Auch am Himmel über der Gemeinde Oberkrämer war das magische Himmelsspektakel deutlich sichtbar.  © 7aktuell.de | P.Neumann

Wieso sehen wir Polarlichter und warum bergen die magischen Erscheinungen auch eine Gefahr?

Teilweise wirkten die Polarlichter wie eine kosmische Lasershow am Nachthimmel.
Teilweise wirkten die Polarlichter wie eine kosmische Lasershow am Nachthimmel.  © 7aktuell.de | Luca Woitow

Die elektrisch geladenen Teilchen rasen nach einer Eruption an der Sonnenoberfläche durchs Weltall und erreichen in der Regel nach drei bis vier Tagen die Erde. Diesmal trafen sie jedoch bereits nach 25 Stunden bei uns ein, erklärte ein DWD-Sprecher.

In Erdnähe treffen die Teilchen dann auf das Magnetfeld und werden entlang der Feldlinien zu den Polen abgeleitet. Dabei werden Luftmoleküle in der oberen Atmosphäre zum Leuchten angeregt.

Die bunten Lichter am Himmel können aber auch eine Gefahr für uns bergen. Je nach Stärke des Sonnensturms ist es möglich, dass Satelliten ausfallen, sodass das GPS-System oder der Handy- und Internet-Empfang gestört werden.

Auto in Brandenburg im Havel-Kanal abgesoffen
Brandenburg Auto in Brandenburg im Havel-Kanal abgesoffen

Besonders heftige Sonnenstürme können sogar zu großflächigen Stromausfällen führen, wenn Transformatoren beschädigt werden. Die amerikanische Wetterbehörde NOAA hat den jüngsten Sturm mit der zweithöchsten Stufe (G4) klassifiziert.

Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann

Mehr zum Thema Brandenburg: