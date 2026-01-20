Spektakuläres Naturschauspiel: Polarlichter über Berlin und Brandenburg

Berlin - In der Nacht zu Dienstag konnte am Himmel über Berlin und Brandenburg wieder einmal ein magisches Naturschauspiel beobachtet werden: Polarlichter tanzten am Firmament.

Über Neuenhagen bei Berlin erstrahlte der Himmel zunächst in violett ... © Thomas Peise

Wer über sich einen sternenklaren Himmel vorfand und wenig Lichtquellen in der Nähe hatte, der konnte das farbenprächtige Spektakel, das eher aus dem hohen Norden bekannt ist, live verfolgen.

So erreichten die TAG24-Redaktion beispielsweise Fotos aus Neuenhagen bei Berlin und der Gemeinde Oberkrämer im Landkreis Oberhavel.

Allerdings waren die Polarlichter, die auf den Bildern deutlich in Violett oder Grün am Nachthimmel erscheinen mit bloßem Auge gar nicht so kräftig zu erkennen.

Das liegt an der Restlichtverstärkung und längeren Belichtungsdauer, über die heutzutage nicht nur teure Kameras, sondern mittlerweile auch Handys mit Nachtmodus verfügen.

Aber warum waren die Polarlichter überhaupt so weit südlich zu sehen - sogar bis zum Alpenraum? Grund war ein starker geomagnetischer Sonnensturm, der ungewöhnlich schnell seinen Weg zur Erde fand, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.