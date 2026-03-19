Auf Klo vergessen: Peinliche Posse um Polizeiwaffen, doch Finder sind ehrlich

Potsdam - Drei Dienstpistolen von Brandenburger Polizisten sind in den vergangenen Jahren verloren gegangen - aber dann wiedergefunden worden.

Mehrfach kamen Brandenburger Polizisten ihre Pistolen abhanden ... (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Außerdem wurden seit 2020 zahlreiche Patronen als verloren gemeldet, von denen ein Teil nicht wieder auftauchte. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums und der Polizei auf eine Anfrage des BSW-Abgeordneten Sven Hornauf hervor.

2022 ließ demnach eine Polizistin ihre Pistole samt vollem Magazin in einer Tasche eines Uniformstücks in der Nähe eines Spielplatzes liegen. Ein Passant entdeckte die Waffe und übergab sie an die Polizei.

Im Jahr 2023 vergaß ein Polizist im Einsatz seine Pistole bei einem Toilettenbesuch, bei dem er sie abgelegt hatte. Ein Finder brachte sie zur nächsten Dienststelle der Polizei. Bei der Rückgabe fehlte allerdings ein Schuss im Magazin.

Im selben Jahr ließ ein Polizist seine Dienstpistole und das Magazin mit 15 Patronen in einem Drogeriemarkt liegen. Ein Angestellter gab sie bei der Polizei ab.

Seit 2020 meldeten Polizisten 75 Patronen als verloren, hieß es. 50 davon wurden wiedergefunden. Davon waren 45 Patronen in den drei Magazinen der verlorenen und wiedergefundenen Pistolen.