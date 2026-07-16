Bässe bis zum Sonnenaufgang: Brandenburg startet ins Festival-Fieber

Frankfurt (Oder)/Nauen - Ob Sonnenuntergang am See oder wilde Raves auf dem Land: Brandenburg steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen von Musik, Party und Ausnahmezustand.

An diesem Wochenende feiern die Festivalgänger in Brandenburg vor allem zu elektronischer Musik. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Am Helenesee bei Frankfurt (Oder) verwandelt das "Helene Beach Festival" die Ufer in eine riesige Partyzone – mit mehr als 60 Acts auf vier Bühnen und jeder Menge Techno, House und elektronischen Beats.

Wer das ganze Wochenende durchfeiern will, kommt mit dem Full-Weekend-Ticket auf seine Kosten: Für 39 Euro gibt es den Festivalzugang, die Ankerparty am Donnerstag, einen Zeltplatz von Donnerstag bis Sonntag und drei Tage Parken gleich dazu.

Wer lieber im eigenen Bett schläft, kann für 29 Euro mit dem Weekend-Ticket dabei sein. Die Ankerparty ist ebenfalls inklusive – Camping ist hier allerdings nicht dabei, und fürs Parken fallen zusätzliche Kosten an.

Nur einen Katzensprung von Berlin entfernt geht es beim "Nation of Gondwana" ebenfalls rund: Bis Sonntag wird in Grünefeld bei Nauen auf dem Acker gefeiert. Das Kult-Festival startet bereits in seine 32. Runde und zieht vor allem Fans härterer elektronischer Klänge an.