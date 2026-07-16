Erst Krebs bei der Mutter, dann beim Vater: Eltern seiner Mitschüler erfüllen Evan (7) aus Oranienburg seinen größten Wunsch

Oranienburg - Zwei Krebsdiagnosen, eine Familie - und ein Alltag, der plötzlich kaum noch zu bewältigen ist. Für den siebenjährigen Evan aus brandenburgischen Oranienburg-Eden haben Eltern aus seiner Grundschule deshalb eine Hilfsaktion gestartet.

Doreen Franke (49) und ihr Sohn Evan (7). Bei der 49-Jährigen wurde im März Krebs festgestellt, als sie wegen einer Blasenentzündung zum Arzt ging. © gofundme

Seit dem Frühjahr reiht sich für die Familie aus der ehemaligen Obstbau-Siedlung nördlich von Berlin eine Hiobsbotschaft an die nächste.

Zunächst erkrankte Evans Mutter Doreen (49) an Krebs. Die Siebenfach-Mama musste ihre Arbeit aufgeben, befindet sich in intensiver Behandlung und ist inzwischen auf Pflege angewiesen. Wenig später erhielt auch ihr Mann eine Krebsdiagnose. Er ist nun auf unbestimmte Zeit für die Therapie im Krankenhaus.

Wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet, ist, ist die Situation neben Evan auch für seinen Bruder Jan (14) sehr belastend.

Während der Siebenjährige bei seiner Oma (69) versorgt wird, die sich auch um Mama Doreen kümmert, bleibt 14-jährige Jan im Elternhaus. Dort lebt auch sein Vater und die 88-jährige Großmutter. Im Alltag stehen ihm vor allem seine älteren Brüder (19 und 22) zur Seite.

Mit den Krankheiten kamen weitere Probleme. Nach Angaben der Organisatorinnen der Spendenaktion stehen Krankengeld und andere Leistungen teilweise noch aus. Dadurch geriet die Familie auch finanziell unter Druck. Das Geld reiche derzeit nicht einmal für den täglichen Lebensunterhalt.