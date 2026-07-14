Brandenburgs Regierungschef am Mikro: Woidke überrascht mit Gesangseinlage
Von Marc-Oliver von Riegen
Schönwalde-Glien - Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (64, SPD) nimmt beim 70. Geburtstag eines Parteifreundes das Mikro in die Hand - und zeigt, was er als Sänger draufhat.
Der Ministerpräsident nahm anlässlich des 70. Geburtstags des früheren SPD-Landtagsabgeordneten und Ex-Landesbauernpräsidenten Udo Folgart am Montag das Mikro in die Hand, wie in seiner Story bei Instagram zu sehen war.
Bei einem Besuch in Schönwalde-Glien im Havelland sang er mit dem Geburtstagskind das Lied "Under the Boardwalk", einen Hit der Band "The Drifters" aus dem Jahr 1964.
So schmetterte Woidke zum Beispiel mit tiefem Bass den Refrain des Liedes mit und rief während der Strophe laut "Yeah!".
Vor einigen Jahren verriet er, dass er es musikalisch gern mal hart mag - etwa Rolling Stones und Nirvana.
Titelfoto: Screenshot/instagram/dietmarwoidke