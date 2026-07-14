Brandenburgs Regierungschef am Mikro: Woidke überrascht mit Gesangseinlage

Von Marc-Oliver von Riegen Schönwalde-Glien - Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (64, SPD ) nimmt beim 70. Geburtstag eines Parteifreundes das Mikro in die Hand - und zeigt, was er als Sänger draufhat.

Dietmar Woidke (64, SPD, l.) zeigt bei der Geburtstagsfeier seines Parteifreundes sein Gesangstalent. © Screenshot/instagram/dietmarwoidke

Der Ministerpräsident nahm anlässlich des 70. Geburtstags des früheren SPD-Landtagsabgeordneten und Ex-Landesbauernpräsidenten Udo Folgart am Montag das Mikro in die Hand, wie in seiner Story bei Instagram zu sehen war.

Bei einem Besuch in Schönwalde-Glien im Havelland sang er mit dem Geburtstagskind das Lied "Under the Boardwalk", einen Hit der Band "The Drifters" aus dem Jahr 1964.