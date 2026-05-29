Bombendrohung am BER: Terminal geräumt

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Eine Bombendrohung am Telefon hat am Donnerstagabend einen Polizei- und Feuerwehreinsatz am Flughafen BER ausgelöst.

Von Christoph Carsten

Schönefeld - Eine Bombendrohung am Telefon hat am Donnerstagabend einen Polizei- und Feuerwehreinsatz am Flughafen BER ausgelöst.

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.  © 7aktuell.de | Theo N. und Luca W.

Nach Angaben der Brandenburger Polizei drohte ein unbekannter Täter gegen 21.15 Uhr, einen mutmaßlich im Terminal 2 versteckten Sprengstoff zu zünden.

Daraufhin wurde der landseitige, öffentlich zugängliche Bereich des Terminals 2 geräumt und gesperrt.

Die Passagiere wurden auf das Terminal 1 umgeleitet, der Flugverkehr selbst war nach bisherigen Angaben aber zu keiner Zeit beeinträchtigt und lief planmäßig weiter.

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Sprengstoffexperten überprüften den betroffenen Bereich anschließend. Da nichts Relevantes festgestellt wurde, konnte die Sperrung gegen 2 Uhr aufgehoben werden und der Bereich wurde wieder für alle Passagiere freigegeben.

Erst um 2 Uhr in der Nacht konnte der Bereich wieder freigegeben werden.
Erst um 2 Uhr in der Nacht konnte der Bereich wieder freigegeben werden.  © 7aktuell.de | Theo N. und Luca W.

Die Polizei hebt die professionelle Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte und des BER-Personals hervor. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Täter dauern an.

Titelfoto: 7aktuell.de | Theo N. und Luca W.

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