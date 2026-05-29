Bombendrohung am BER: Terminal geräumt

Schönefeld - Eine Bombendrohung am Telefon hat am Donnerstagabend einen Polizei- und Feuerwehreinsatz am Flughafen BER ausgelöst.

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © 7aktuell.de | Theo N. und Luca W.

Nach Angaben der Brandenburger Polizei drohte ein unbekannter Täter gegen 21.15 Uhr, einen mutmaßlich im Terminal 2 versteckten Sprengstoff zu zünden.

Daraufhin wurde der landseitige, öffentlich zugängliche Bereich des Terminals 2 geräumt und gesperrt.

Die Passagiere wurden auf das Terminal 1 umgeleitet, der Flugverkehr selbst war nach bisherigen Angaben aber zu keiner Zeit beeinträchtigt und lief planmäßig weiter.

Sprengstoffexperten überprüften den betroffenen Bereich anschließend. Da nichts Relevantes festgestellt wurde, konnte die Sperrung gegen 2 Uhr aufgehoben werden und der Bereich wurde wieder für alle Passagiere freigegeben.