27.05.2026 13:42 Rinder geklaut: Soko "Weide" jagt Viehdiebe

Die Polizei in Brandenburg geht nach mehreren Fällen gestohlener Kühe verstärkt gegen Viehdiebe vor.

Von Wilhelm Pischke Potsdam - Die Polizei in Brandenburg geht nach mehreren Fällen gestohlener Kühe verstärkt gegen Viehdiebe vor. Sie geht von professionell organisierten Banden aus und beginnt nun mit verschärften Kontrollen.

Die Polizei ermittelt wegen rätselhafter Rinder-Diebstähle. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa Nach dem Diebstahl von rund 233 Rindern in den vergangenen Wochen werde ein besonderes "Augenmerk auf Tiertransporte" gelegt, sagte ein Sprecher der Polizei im Brandenburger Süden. Deshalb seien in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Veterinäramt Schwerpunktkontrollen geplant. Es sollen nicht nur klassische Viehtransporter geprüft werden, auch andere Fahrzeuge könnten in Augenschein genommen werden. Kontrolliert werden unter anderem die Ohrmarken der Tiere sowie die Frachtpapiere. Wo genau und an welchen Tagen kontrolliert werde, ließen die Beamten mit Blick auf ihre Ermittlungstaktik unbeantwortet.

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