Störung nach Brand bei Vodafone: NINA warnt vor Notruf-Ausfall

Rathenow (Havelland) - Nach einem Kabelbrand an einer Verteilerstation von Vodafone in Rathenow ist im Umkreis von rund zehn Kilometern der Notruf nicht erreichbar.

In Rathenow ist am Donnerstag ein Feuer in einem Betriebsraum bei Vodafone ausgebrochen. (Symbolfoto) © Wolf von Dewitz/dpa

Auch der Mobilfunk soll betroffen sein. Zu der Störung ist eine Meldung über die Warn-App NINA herausgegeben worden: "Derzeit ist der Notruf 112 aus dem Vodafone-Festnetz (KabelDeutschland), im Bereich Rathenow/Steckelsdorf/Großwudicke/Stechow/Mögelin/Ferchesar nicht erreichbar!"

Die Beeinträchtigung in der Brandenburger Gemeinde soll voraussichtlich noch bis zum kommenden Dienstag andauern.

Bis zur Behebung "werden alle Geschäfte, Betriebe sowie alle Bürgerinnen und Bürger die über Festnetz oder Mobilfunkempfang verfügen, gebeten beim Absetzen von Notrufen zu unterstützen", heißt es in der Warnmeldung.

Zudem könnten in allen Verwaltungsstandorten des Landkreises Havelland sowie der Stadt Rathenow Notrufe abgesetzt werden - allerdings nur zu den regulären Öffnungszeiten. Obendrein kann hierfür rund um die Uhr auch die Polizeiwache Rathenow genutzt werden.

Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.22 Uhr in den Betriebsräumen in der Wilhelm-Külz-Straße ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.