"Rinderwahnsinn" in Brandenburg: Polizei nimmt Viehdiebe auf A9 ins Visier

Mühlenfließ (Potsdam-Mittelmark) - Wildwest in Südost: Nach mehreren Rinderdiebstählen im Süden Brandenburgs macht die Polizei jetzt gezielt Jagd auf die Viehdiebe.

Die Polizei hat die Kontrolle an der A9 in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt durchgeführt. © 7aktuell.de | Theo N. und Luca W.

Im Kampf gegen die offenbar gut organisierte(n) Bande(n) hat die Behörde jüngst die Soko "Weide" ins Leben gerufen, die in den kommenden Wochen in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt Schwerpunktkontrollen durchführen soll.

Dabei kontrollieren die Beamten verstärkt Tiertransporte. Unterstützung erhalten sie von ihren Amtskollegen aus Polen. Da die Vermutung nahe liegt, dass die Rindviecher nach Osteuropa geschafft wurden, sollen vermehrt Grenzkontrollen durchgeführt werden.

Am Donnerstag haben sich die Einsatzkräfte für eine dieser Schwerpunktkontrollen auf dem Rastplatz Fläming West an der A9 nahe Mühlenfließ postiert und wurden dabei von 7aktuell begleitet.

"Jedes Fahrzeug, das mit der Kennzeichnung 'lebende Tiere' unterwegs ist, kann kontrolliert werden", erklärt Polizeisprecher Mario Thierbach. Dies umfasse alle Schlachttiere wie Rinder oder Schweine, aber auch Turnierpferde und Kleintiere.

Um mögliches Diebesgut zu identifizieren, gleichen die Polizeikräfte "in enger Zusammenarbeit mit den Tierärzten die Frachtpapiere mit den tatsächlich geladenen Tieren ab", schildert Thierbach die Vorgehensweise.