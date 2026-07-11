Bakterien-Fund in Brandenburger Leitungswasser: Diese Regeln gelten jetzt für Anwohner

Buckow - In Buckow ( Kreis Märkisch-Oderland ) gilt höchste Vorsicht: Wegen einer Keimbelastung im Trinkwasser müssen Anwohner das Wasser vor der Nutzung abkochen.

Das Leitungswasser in Buckow sollte unter keinen Umständen getrunken werden. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Laut den Ergebnissen der aktuellen Untersuchung ist die gesamte Ortslage Buckow betroffen, wie der Landkreis mitteilte. Das Gesundheitsamt hat daher ein Abkochgebot angeordnet, das die vorherige Empfehlung ersetzt.

Anwohner sollen Leitungswasser demnach ausschließlich abgekocht zur Zubereitung von Speisen und Getränken verwenden. Das gilt auch fürs Zähneputzen, zur Reinigung offener Wunden sowie bei Kontakt mit Schleimhäuten. Das Wasser soll dazu einmal sprudelnd aufgekocht werden und mindestens zehn Minuten abkühlen.

Besondere Vorsicht ist für Menschen mit geschwächtem Immunsystem geboten. Dazu zählen auch Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen. Ihnen wird empfohlen, vorerst nicht zu duschen. Das Leitungswasser kann für sonstige Zwecke ohne direkten Kontakt, wie etwa die Toilettenspülung, uneingeschränkt genutzt werden.

Alle Betroffenen erhalten den Angaben zufolge im Laufe des Tages einen Informationsflyer vom Wasserversorger, der das Abkochgebot erläutert. Aufgehoben wird die Anordnung demnach erst, wenn das Trinkwasser bei wiederholten mikrobiologischen Untersuchungen keimfrei ist und wieder den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht.