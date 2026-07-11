Bakterien-Fund in Brandenburger Leitungswasser: Diese Regeln gelten jetzt für Anwohner
Von Jasmin Beisiegel
Buckow - In Buckow (Kreis Märkisch-Oderland) gilt höchste Vorsicht: Wegen einer Keimbelastung im Trinkwasser müssen Anwohner das Wasser vor der Nutzung abkochen.
Laut den Ergebnissen der aktuellen Untersuchung ist die gesamte Ortslage Buckow betroffen, wie der Landkreis mitteilte. Das Gesundheitsamt hat daher ein Abkochgebot angeordnet, das die vorherige Empfehlung ersetzt.
Anwohner sollen Leitungswasser demnach ausschließlich abgekocht zur Zubereitung von Speisen und Getränken verwenden. Das gilt auch fürs Zähneputzen, zur Reinigung offener Wunden sowie bei Kontakt mit Schleimhäuten. Das Wasser soll dazu einmal sprudelnd aufgekocht werden und mindestens zehn Minuten abkühlen.
Besondere Vorsicht ist für Menschen mit geschwächtem Immunsystem geboten. Dazu zählen auch Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen. Ihnen wird empfohlen, vorerst nicht zu duschen. Das Leitungswasser kann für sonstige Zwecke ohne direkten Kontakt, wie etwa die Toilettenspülung, uneingeschränkt genutzt werden.
Alle Betroffenen erhalten den Angaben zufolge im Laufe des Tages einen Informationsflyer vom Wasserversorger, der das Abkochgebot erläutert. Aufgehoben wird die Anordnung demnach erst, wenn das Trinkwasser bei wiederholten mikrobiologischen Untersuchungen keimfrei ist und wieder den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht.
Bakterien-Fund gibt Rätsel auf
Ende Juni hatte der Kreis zum ersten Mal über den Fund geringer Mengen coliformer Bakterien im Buckower Trinkwasser informiert.
Seither laufen die Suche nach der Ursache und Maßnahmen, um die Trinkwasserqualität wiederherzustellen, weiter. Dazu zählen zusätzliche Untersuchungen und intensive Netzspülungen.
Früheren Angaben zufolge können Keime etwa durch Arbeiten am Leitungsnetz, technische Störungen oder andere Beeinträchtigungen der Trinkwasseranlage in das Trinkwassernetz geraten.
Coliforme Bakterien können gesundheitsschädlich sein und unter anderem Magen-Darm-Beschwerden auslösen.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa