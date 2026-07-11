CSD in Cottbus nach Brandanschlag weiter im Visier von Rechtsextremen
Von Monika Wendel
Cottbus - Cottbus feiert am Samstag den Christopher Street Day - begleitet von Verunsicherung nach mutmaßlich rechtsextremen Angriffen. Die Polizei erhöht ihre Sicherheitsvorkehrungen für die Demonstration (16 Uhr) durch die Stadt.
Die Veranstalter rechnen mit rund 500 Teilnehmenden. Eine Versammlung aus der rechten Szene war bei der Polizei bislang nicht angemeldet.
Ein Brandanschlag auf ein alternatives Wohnprojekt vor rund eineinhalb Wochen und weitere Angriffe lösten Sorge vor Störaktionen aus.
Im vergangenen Jahr war es beim CSD in Cottbus außerdem zu Protesten aus der rechtsextremen Szene gekommen.
Die jüngsten Attacken lösten auch in der Wirtschaft und bei der Universität in Cottbus viel Solidarität für die Betroffenen aus.
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa