Mitten in der Urlaubssaison: Darum werden im Spreewald Wasserwege dichtgemacht

Schlepzig (Dahme-Spreewald) - Wer in diesen Tagen eine Paddeltour im Spreewald plant, muss mit Einschränkungen rechnen.

Eine Paddeltour durch den Spreewald ist aktuell nur eingeschränkt möglich. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Wegen starken Befalls mit dem Eichenprozessionsspinner hat das Land Brandenburg mehrere Gewässerabschnitte vorübergehend für den Schiffsverkehr gesperrt.

Umweltministerin Hanka Mittelstädt (39) und Infrastrukturminister Robert Crumbach (63, beide SPD) wollen sich am Montag ab 11 Uhr in Schlepzig im Unterspreewald ein Bild von der Lage machen.

Etwa die Hälfte der schiffbaren Flächen im Unterspreewald sind von den Sperrungen betroffen, wie es hieß.

Besucherinnen und Besucher sollen vor Gesundheitsgefahren durch die giftigen Brennhaare des Eichenprozessionsspinners geschützt werden, aber auch vor Gefahren durch umsturzgefährdete Bäume und Äste entlang der Wasserwege.

Spreewald-Touristen sollen mit ihren Booten alternative Routen nutzen, so das Verkehrsministerium.