Chance für Geschenke: Verkaufsoffener Sonntag in Brandenburg

Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hat, kann dafür den verkaufsoffenen Sonntag in Brandenburg nutzen.

Von Laura Voigt

Potsdam - Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hat, kann dafür den verkaufsoffenen Sonntag in Brandenburg nutzen.

Am dritten Adventssonntag ist am Nachmittag in Brandenburg Shopping möglich. (Archivbild)
Am dritten Adventssonntag ist am Nachmittag in Brandenburg Shopping möglich. (Archivbild)  © Soeren Stache/dpa

Nur noch zehn Tage bis Weihnachten.

Daher steht am dritten Advent in Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder), Guben (Landkreis Spree-Neiße), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), Potsdam, Rathenow (Havelland) und Wildau (Dahme-Spreewald) ein verkaufsoffener Sonntag an.

Zwischen 13 und 18 Uhr gibt es dann noch einmal reichlich Gelegenheit zum Shoppen.

Anwohner aus Schlaf gerissen: Sparkasse nach Explosion komplett zerstört
Brandenburg Anwohner aus Schlaf gerissen: Sparkasse nach Explosion komplett zerstört

In Potsdam bleiben die Geschäfte bis 19 Uhr geöffnet. In Guben, Neuruppin und Kyritz sogar bis 20 Uhr.

In Berlin steht der nächste verkaufsoffene Sonntag am 21. Dezember an. In Brandenburg haben dann nur die Geschäfte in Cottbus und Dallgow-Döberitz geöffnet.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Brandenburg: