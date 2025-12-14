Chance für Geschenke: Verkaufsoffener Sonntag in Brandenburg
Potsdam - Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hat, kann dafür den verkaufsoffenen Sonntag in Brandenburg nutzen.
Nur noch zehn Tage bis Weihnachten.
Daher steht am dritten Advent in Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder), Guben (Landkreis Spree-Neiße), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), Potsdam, Rathenow (Havelland) und Wildau (Dahme-Spreewald) ein verkaufsoffener Sonntag an.
Zwischen 13 und 18 Uhr gibt es dann noch einmal reichlich Gelegenheit zum Shoppen.
In Potsdam bleiben die Geschäfte bis 19 Uhr geöffnet. In Guben, Neuruppin und Kyritz sogar bis 20 Uhr.
In Berlin steht der nächste verkaufsoffene Sonntag am 21. Dezember an. In Brandenburg haben dann nur die Geschäfte in Cottbus und Dallgow-Döberitz geöffnet.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa