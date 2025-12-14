Chance für Geschenke: Verkaufsoffener Sonntag in Brandenburg

Potsdam - Wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hat, kann dafür den verkaufsoffenen Sonntag in Brandenburg nutzen.

Am dritten Adventssonntag ist am Nachmittag in Brandenburg Shopping möglich. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Nur noch zehn Tage bis Weihnachten.

Daher steht am dritten Advent in Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder), Guben (Landkreis Spree-Neiße), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), Potsdam, Rathenow (Havelland) und Wildau (Dahme-Spreewald) ein verkaufsoffener Sonntag an.

Zwischen 13 und 18 Uhr gibt es dann noch einmal reichlich Gelegenheit zum Shoppen.

In Potsdam bleiben die Geschäfte bis 19 Uhr geöffnet. In Guben, Neuruppin und Kyritz sogar bis 20 Uhr.