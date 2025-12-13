Sinterklaas in Potsdam: Dieses Jahr ohne umstrittenen "Zwarte Piet"
Von Alina Grünky
Potsdam - Ein alter Weihnachtsbrauch aus den Niederlanden ist am Wochenende in Potsdam wieder lebendig geworden. Bis diesen Sonntag können Interessierte den Weihnachtsmarkt besuchen.
Zehntausende Besucher haben nach Angaben der Veranstalter den Einzug des Sinterklaas im Holländischen Viertel gefeiert.
Der Nikolaus in der niederländischen Variante wurde zunächst am Hafen feierlich empfangen. "Sinterklaas ist pünktlich angekommen", sagte der Geschäftsführer des Veranstalters Coex, Eberhard Heieck.
Anschließend ritt der Sinterklaas nach altem Brauch auf einem Pferd durch die Stadt und eröffnete den Weihnachtsmarkt im Holländischen Viertel.
Der Legende nach reist Sinterklaas jedes Jahr im November mit dem Dampfschiff von Spanien in die Niederlande, wo er über die Dächer reitet. Seine Helfer steigen durch Schornsteine und bringen Geschenke.
Was dere Potsdamer Weihnachtsmarkt bietet
Die teils umstrittene Figur des "Zwarte Piet" wird in Potsdam seit mehreren Jahren in abgewandelter Form dargestellt.
Laut dem Förderverein zur Pflege niederländischer Kulturen treten nur noch sogenannte Rußpieten auf.
Der Weihnachtsmarkt bietet viel Handwerk und Liebe zum Detail.
Mehr als 100 Teilnehmer seien vertreten, darunter rund 30 aus den Niederlanden, etwa Schmiede, Drehorgelspieler oder Zigarrenmacher.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Bahlo/dpa