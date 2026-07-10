Falsche Handwerker beschädigen Wasserleitungen von Rentnerin und stehlen vierstelligen Betrag
Henningsdorf - Die Kriminalpolizei fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die sich als Handwerker ausgegeben, eine EC‑Karte gestohlen und anschließend in Hennigsdorf (Oberhavel) unberechtigt Geld abgehoben haben sollen.
Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Tatverdächtigen am Nachmittag des 8. Dezember 2025 unter dem Vorwand, wegen eines Rohrbruchs die Wasserleitungen prüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung einer 72‑jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus.
Die Männer gingen mit der Bewohnerin zunächst ins Bad und anschließend in die Küche, um dort "Kontrollen" durchzuführen. Später stellte sich heraus, dass die Leitungen tatsächlich undicht waren – mutmaßlich, weil die angeblichen Handwerker unsachgemäß daran hantiert hatten.
Im Anschluss forderten sie die Frau auf, eine Gebühr von 4,50 Euro zu bezahlen. Sie legte ihre EC‑Karte auf ein von den Männern bereitgehaltenes Lesegerät.
Da der Vorgang angeblich nicht funktionierte, holte sie eine weitere EC‑Karte, legte auch diese auf das Gerät und gab die zugehörige PIN ein. Sie bemerkte nicht, dass eine der Karten von den Männern einbehalten wurde. Mit dieser Karte wurde wenig später an einem nahegelegenen Geldautomaten in Hennigsdorf Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe abgehoben.
Das sind die Tatverdächtigen
Der Mann, der auf den Überwachungsbildern zu sehen ist, wird wie folgt beschrieben:
- südländischer Phänotyp
- etwa 1,70 Meter groß
- glattrasierter Kopf
- spricht fließend Deutsch
- schwarze Steppjacke ohne Aufschrift und schwarze Hose
- bei der Geldabhebung trug er ein dunkles Basecap mit hellem Rand am Schirm sowie eine OP‑Maske
Der zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
- südländischer Phänotyp
- etwa 1,75 Meter groß
- stämmige Statur
- dunkle kurze Haare
- dunkler Oberlippenbart
- spricht fließend Deutsch
- schwarze, bis zu den Knien reichende Jacke ohne Aufschrift
- dunkle Hose
Wer die beiden Männer erkennt oder Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei Polizei unter der Telefonnummer 03301 – 851‑0 zu melden oder das Hinweisportal im Internet zu nutzen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg