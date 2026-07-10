Falsche Handwerker beschädigen Wasserleitungen von Rentnerin und stehlen vierstelligen Betrag

Henningsdorf - Die Kriminalpolizei fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die sich als Handwerker ausgegeben, eine EC‑Karte gestohlen und anschließend in Hennigsdorf (Oberhavel) unberechtigt Geld abgehoben haben sollen.

Mit diesem Bild sucht die Brandenburger Polizei nach einem der Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Tatverdächtigen am Nachmittag des 8. Dezember 2025 unter dem Vorwand, wegen eines Rohrbruchs die Wasserleitungen prüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung einer 72‑jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus.

Die Männer gingen mit der Bewohnerin zunächst ins Bad und anschließend in die Küche, um dort "Kontrollen" durchzuführen. Später stellte sich heraus, dass die Leitungen tatsächlich undicht waren – mutmaßlich, weil die angeblichen Handwerker unsachgemäß daran hantiert hatten.

Im Anschluss forderten sie die Frau auf, eine Gebühr von 4,50 Euro zu bezahlen. Sie legte ihre EC‑Karte auf ein von den Männern bereitgehaltenes Lesegerät.

Da der Vorgang angeblich nicht funktionierte, holte sie eine weitere EC‑Karte, legte auch diese auf das Gerät und gab die zugehörige PIN ein. Sie bemerkte nicht, dass eine der Karten von den Männern einbehalten wurde. Mit dieser Karte wurde wenig später an einem nahegelegenen Geldautomaten in Hennigsdorf Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe abgehoben.