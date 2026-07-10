Nach Hallenbrand in Oranienburg mit Millionenschaden: Brandursache steht fest
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Von Hannan el Mikdam-Lasslop
Oranienburg - Nach dem Brand einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ist nun die Brandursache bekannt.
Das Feuer wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Eine Straftat sei somit vorerst ausgeschlossen, hieß es.
Am Mittag des 5. Juli war in einem Gebäude, in dem Papphülsen gelagert wurden, ein Feuer ausgebrochen.
Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere Millionen Euro. Eine rund 3000 Quadratmeter große Halle stürzte bei dem Brand ein.
Titelfoto: Julian Stähle