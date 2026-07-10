Nach Hallenbrand in Oranienburg mit Millionenschaden: Brandursache steht fest

Oranienburg - Nach dem Brand einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ist nun die Brandursache bekannt.

Der Brand in Oranienburg sorgte am Sonntag dafür, dass die Feuerwehr jede Menge Löscharbeit hatte. © Julian Stähle

Das Feuer wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Eine Straftat sei somit vorerst ausgeschlossen, hieß es.

Am Mittag des 5. Juli war in einem Gebäude, in dem Papphülsen gelagert wurden, ein Feuer ausgebrochen.