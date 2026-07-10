Nach Hallenbrand in Oranienburg mit Millionenschaden: Brandursache steht fest

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Nach dem Brand einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ist nun die Brandursache bekannt.

Von Hannan el Mikdam-Lasslop

Oranienburg - Nach dem Brand einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ist nun die Brandursache bekannt.

Der Brand in Oranienburg sorgte am Sonntag dafür, dass die Feuerwehr jede Menge Löscharbeit hatte.
Der Brand in Oranienburg sorgte am Sonntag dafür, dass die Feuerwehr jede Menge Löscharbeit hatte.  © Julian Stähle

Das Feuer wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Eine Straftat sei somit vorerst ausgeschlossen, hieß es.

Am Mittag des 5. Juli war in einem Gebäude, in dem Papphülsen gelagert wurden, ein Feuer ausgebrochen.

Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere Millionen Euro. Eine rund 3000 Quadratmeter große Halle stürzte bei dem Brand ein.

Titelfoto: Julian Stähle

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