Dieser traurige Papagei berührt das Netz: Jetzt äußert sich das Tropical Island

Halbe - Deutschland leidet mit Timmy und jetzt auch mit diesem gefederten Freund. Ein kurzer Clip sorgt im Netz für Aufruhr und jede Menge Mitgefühl.

Das Tropical Island steht in der Kritik. © Patrick Pleul/dpa

Darauf zu sehen: Ein Papagei, der aus seinem Käfig den Kopf hinaushält, als wolle er nur noch raus. Nach wenigen Sekunden aber kehrt er doch wieder um, pickt weiter in seinem Gehege.

Entstanden sind die Bilder im Tropical Island, dem berühmten Spaßbad mitten in Brandenburg. Für die einen willkommener Zufluchtsort, für andere ein Ort des Grauens. Letzteres gilt offenbar auch für den traurigen Papagei.

Obwohl das Tropical Island schon seit Jahren im künstlich angelegten Regenwald Flamingos, Kanarienvögel, aber auch Papageien führt, ist die Aufregung entsprechend groß.

Innerhalb von 24 Stunden sammelte der von der Tierschutzorganisation PETA veröffentlichte 26-Sekunden-Clip allein auf Instagram schon 1,2 Millionen Views, sowie zahlreiche Reaktionen, darunter auch von bekannten TV-Gesichtern wie Antonia Hemmer (26).

Der Tenor ist klar: Papageien haben dort nichts zu suchen. Die Kritik am Tropical Island entsprechend groß. So groß, dass sie sich inzwischen in ihrer Instagram-Story zum Vorfall geäußert haben.