Wo sind die Kühe hin? 70 Rinder verschwinden spurlos von Weide
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Von Wilhelm Pischke
Uebigau-Wahrenbrück - Im Süden Brandenburgs sind 70 Rinder spurlos von einer Weide verschwunden. Der Fall gibt den Ermittlern bislang Rätsel auf.
Die 70 Rinder sind bei Uebigau-Wahrenbrück (Landkreis Elbe-Elster) vermutlich von der Weide gestohlen worden.
Man wisse bisher nicht, wie der Diebstahl vonstattengegangen sei, sagte ein Sprecher der Polizei.
Allerdings seien Lkw-Spuren am Tatort gefunden und gesichert worden. Zuletzt wurden die Rinder am Montag gesehen.
Am frühen Dienstmorgen hatten Zeugen die Polizei auf das Fehlen der Kühe aufmerksam gemacht. Der Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa