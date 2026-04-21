Wo sind die Kühe hin? 70 Rinder verschwinden spurlos von Weide

Uebigau-Wahrenbrück - Im Süden Brandenburgs sind 70 Rinder spurlos von einer Weide verschwunden. Der Fall gibt den Ermittlern bislang Rätsel auf.

Die Rinder wurden zuletzt am Montag gesichtet. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Die 70 Rinder sind bei Uebigau-Wahrenbrück (Landkreis Elbe-Elster) vermutlich von der Weide gestohlen worden.

Man wisse bisher nicht, wie der Diebstahl vonstattengegangen sei, sagte ein Sprecher der Polizei.

Allerdings seien Lkw-Spuren am Tatort gefunden und gesichert worden. Zuletzt wurden die Rinder am Montag gesehen.