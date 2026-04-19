Jahrestag der KZ-Befreiung: Gedenkstätte Sachsenhausen erinnert an Opfer
Von Monika Wendel
Oranienburg - Vor 81 Jahren wurden die Häftlinge des KZ Sachsenhausen befreit. Heute erinnert die Gedenkstätte an das Ereignis - mit Zeitzeugen, Politikern und jungen Menschen.
Die Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg nördlich von Berlin erinnert am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr an die Befreiung der Häftlinge des Konzentrationslagers vor 81 Jahren.
Erwartet werden Reden des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (64, SPD)und des 94 Jahre alten polnischen Überlebenden Bogdan Bartnikowski, wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ankündigte.
Auch Schülerinnen und Schüler werden beim feierlichen Gedenken und der Kranzniederlegung dabei sein.
Im Konzentrationslager Sachsenhausen und den rund 100 Außenlagern waren zwischen 1936 und 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Mindestens 55.000 starben laut Stiftung an unmenschlichen Haftbedingungen oder wurden Mordopfer der SS.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa