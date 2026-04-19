Jahrestag der KZ-Befreiung: Gedenkstätte Sachsenhausen erinnert an Opfer

Oranienburg - Vor 81 Jahren wurden die Häftlinge des KZ Sachsenhausen befreit. Heute erinnert die Gedenkstätte an das Ereignis - mit Zeitzeugen, Politikern und jungen Menschen.

Das eiserne Tor am Eingang zum Häftlingslager mit der Inschrift "Arbeit macht frei" in der Gedenkstätte Sachsenhausen. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Die Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg nördlich von Berlin erinnert am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr an die Befreiung der Häftlinge des Konzentrationslagers vor 81 Jahren.

Erwartet werden Reden des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (64, SPD)und des 94 Jahre alten polnischen Überlebenden Bogdan Bartnikowski, wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ankündigte.

Auch Schülerinnen und Schüler werden beim feierlichen Gedenken und der Kranzniederlegung dabei sein.