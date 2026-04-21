Drei Weltkriegsbomben in Potsdam werden entschärft

Potsdam - Nach dem Fund von fünf Weltkriegsbomben in Potsdam sollen heute drei von ihnen unschädlich gemacht werden.

Gleich fünf Weltkriegsbomben wurden in der vergangenen Woche in Potsdam gefunden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Stadt bereits am vergangenen Donnerstag mitgeteilt hatte, sind am heutigen Dienstag eine 250 Kilogramm schwere sowjetische Fliegerbombe sowie zwei kleinere, 25 Kilogramm schwere Bomben im Wildpark West betroffen.

Dafür wurde ab 8.30 Uhr ein Sperrkreis von 1000 Metern eingerichtet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst um Sprengmeister Mike Schwitzke plant, die größere Bombe zu entschärfen und die beiden kleineren kontrolliert zu sprengen.

Wohnhäuser sind von der Sperrung demnach nicht betroffen. Nordwestlich der Zeppelinstraße wird ein Waldgebiet jedoch für einige Stunden gesperrt. Die Zeppelinstraße an sich soll befahrbar bleiben.

Betroffen ist allerdings die Regionalbahn 22. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, fallen die Züge zwischen Golm und Saarmund zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr aus. Wie lange der Einsatz laufen wird, war zunächst laut einer Pressesprecherin der Stadt nicht abzusehen.

Die anderen beiden amerikanischen Fliegerbomben sind jeweils 250 Kilogramm schwer und befinden sich im Forst an der Michendorfer Chaussee. Diese sollen am kommenden Donnerstag entschärft werden.