Im Schnee-Chaos gefangen: Bahn-Mitarbeiter rettet verzweifelte Fahrgäste

Potsdam - Dreieinhalb Stunden steckt ein voller Regionalzug im Schneechaos fest, es ist spät am Abend, Verzweiflung macht sich breit.

Ronald-Phillip Tolkiehn wird von Allianz pro Schiene mit dem Preis Eisenbahner mit Herz ausgezeichnet. © Lorenz Bee/Allianz pro Schiene/dpa

Doch einer bewahrt die Ruhe: Zugbegleiter Ronald-Phillip Tolkiehn. Er kümmert sich um jeden einzelnen Fahrgast und hilft, wo er kann, telefoniert sogar mit dem Bewährungshelfer zweier Häftlinge auf Freigang. Sie hatten Angst vor einer Strafe bekommen an diesem Januarabend im baden-württembergischen Esslingen.

Für seinen Einsatz an diesem Abend bekommt Tolkiehn die goldene Auszeichnung "Eisenbahner mit Herz 2026" von der Allianz pro Schiene - verliehen wird sie im Kaiserbahnhof in Potsdam vor historischer Kulisse.

Der Zugbegleiter ist einer von mehreren Trägern des Preises, den zum 16. Mal besonders engagierte Bahnbeschäftigte in ganz Deutschland bekommen.

Als der Zug endlich Stunden später am Bahnhof ankommt, ist die Tortur für Tolkiehn und viele Reisende nicht vorbei.

"Uns war klar, die Nacht werden wir auf den Metallbänken verbringen", sagt Ulrike Korn in einem Video der Allianz pro Schiene. Mit ihrem Mann ist sie auf dem Heimweg von Sylt gestrandet. Kein Taxi fährt mehr, alle haben ob der Schneemassen aufgegeben.

Doch Tolkiehn nicht. Kurzerhand lädt er das ältere Ehepaar in sein eigenes Auto und fährt sie langsam und bedächtig durch den Schnee bis nach Hause. "Es ist einfach meine Art", erklärt der Zugbegleiter von Arverio, warum er so gehandelt hat. "Wenn ich sehe, dass einer Hilfe braucht, dann biete ich meine Hilfe an."