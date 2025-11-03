Drogenlabor in Nauen: Polizei macht nächsten XXL-Fund

Nauen - In dem ausgehobenen Drogenlabor im brandenburgischen Nauen sind weitere 300 Kilogramm fertige Drogen gefunden worden.

Die Polizei hat noch mehr Drogen entdeckt. © Julian Stähle

Es handele sich erneut um die in der Partyszene beliebten Substanzen 3-CMC und 4-CMC, sagte der Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg, Christian Lanninger. Zuvor hatten die "Berliner Morgenpost" und weitere Medien berichtet.

"Damit sind wir bei insgesamt 400 Kilogramm", erklärte der Sprecher. Es sei nicht auszuschließen, dass noch mehr Drogen gefunden würden. "Noch ist die Halle nicht leer", so Lanninger.

In einer der Wannen, in denen die Rauschmittel umgerührt wurden, seien die Fahnder fündig geworden. Vor Ort befinden sich nach seinen Angaben weitere Tonnen, in denen die Stoffe in unterschiedlichsten Reifestufen vorgefunden wurden.

Derzeit sei nicht absehbar, wie lange der Einsatz in dem Gebäude noch dauere. "Wir hoffen, dass wir in dieser Woche fertig werden", sagte der Sprecher. Auch am Wochenende waren Ermittler mit Schutzanzügen und Atemschutzmasken in der verunreinigten Halle im Einsatz. Feuerwehrleute und Technisches Hilfswerk unterstützen nach den Angaben den Einsatz.