"Breaking Bad" in Brandenburg: Polizei hebt Drogenlabor aus, Tätern droht Haft

Nauen (Havelland) - Polizei und Zollfahndung haben am Mittwoch im Havelland in Brandenburg ein Drogenlabor ausgehoben - es hat aus Sicht der Ermittler "beeindruckende Dimensionen".

An dem Großeinsatz in Nauen waren etwa 150 Beamte aus Berlin und Brandenburg beteiligt. © Julian Stähle

Ein 50-jähriger Ukrainer und ein 41-jähriger Pole seien vorläufig festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder). Gegen beide sei ein Haftantrag beim Amtsgericht Nauen gestellt worden. Der Haftrichter muss noch heute entscheiden, ob die beiden Männer in Untersuchungshaft kommen.

"Wir sehen unglaubliche Mengen an Chemikalien. Da sind teilweise Tonnen an Abwasserchemikalien, die bei der Produktion der Drogen entstehen können", sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg nach der Entdeckung des Labors in Nauen.

Anhand der irrsinnigen Mengen könne man nur erahnen, welche Massen an Drogen mutmaßlich in dem Labor produziert worden sein müssten.

Den Männern wird "gemeinschaftliches bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" vorgeworfen. Der Mindeststrafrahmen für dieses Delikt liegt laut Staatsanwaltschaft bei fünf Jahren Freiheitsstrafe.

Der Einsatzleiter habe in 30 Jahren Drogenfahndung noch nie etwas Vergleichbares gesehen, führte der Sprecher aus. "Das ist eine Dimension, die ist schon sehr beeindruckend." Bis man sich einen genauen Überblick über die Menge an Chemikalien verschafft habe, dürfte es noch dauern.