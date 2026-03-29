Du wolltest schon immer auf einer Burg leben? Das ist Deine Chance

Beeskow (Oder-Spree) - Die Stadt Beeskow und der Oder-Spree-Kreis suchen den nächsten Burgschreiber oder die nächste Burgschreiberin.

Die Burg Beeskow wurde erstmals im Jahr 1316 urkundlich erwähnt. © Patrick Pleul/dpa

Für das Stipendium 2027 können sich Literaten bewerben, wie der Landkreis in Brandenburg ankündigte.

Seit Januar lebt die mit mehreren Preisen ausgezeichnete Schriftstellerin Luo Lingyuan (63) als Burgschreiberin in Beeskow. Die 1963 in China geborene Autorin wird im April ihr Buch "Das fragile Glück der Harmonie" vorstellen.

Das Burgschreiber-Amt wird für die Dauer von fünf Monaten ausgeschrieben. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 5000 Euro verbunden sowie freiem Wohn- und Arbeitsraum auf der Burg Beeskow, südöstlich von Berlin.

Das Amt des Burgschreibers gibt es seit 1993. Ziel ist es, dass Autoren an literarischen Projekten arbeiten können und sich auch mit den Menschen in der Region austauschen. Die Ausschreibung läuft bis zum 6. Juli.

Die Region um die Kreisstadt Beeskow ist eng mit dem Schriftsteller Günter de Bruyn (1926-2020) verbunden, der in der Nähe lebte. Am 24. April soll in der Stadt das Günter-de-Bruyn-Haus eröffnet werden, wie die gleichnamige Stiftung mitteilte. Dort soll auch sein Nachlass bleiben.