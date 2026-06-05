Brandenburger Glückspilz: Millionen-Gewinn im Lotto!

Potsdam - Ein Lotto-Spieler aus Brandenburg hat knapp 1,9 Millionen Euro gewonnen.

Ein Mann aus Brandenburg hat sechs Richtige beim Lotto getippt. (Symbolfoto) © Peter Steffen/dpa

Der Dauerspieler aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin habe am vergangenen Mittwoch sechs Richtige beim klassischen Zahlenlotto "6 aus 49" getippt, teilte Brandenburg Lotto mit.

Der Brandenburger spielt den Angaben zufolge seit rund zehn Jahren und kreuzte neben vier Tippfeldern auch die Zusatzlotterie Spiel 77 an.

Im dritten Tippfeld fanden sich die Gewinnzahlen 4, 6, 24, 26, 41 und 44. Den Spitzenjackpot verpasste er knapp: Statt der nötigen Superzahl 9 hatte er die 2 auf seinem Schein – andernfalls wären es 50 Millionen Euro gewesen.

"Dies ist nun bereits der dritte Brandenburger Millionär in diesem Jahr", sagte Anja Bohms, Geschäftsführerin von Lotto Brandenburg.