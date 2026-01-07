 8.554

Eberswalder Wurst vor dem Ende? Werk stoppt Produktion!

Von Laura Voigt

Britz - Die Eberswalder Wurstwerke, ein Unternehmen der Tönnies-Gruppe, stehen vor der Schließung. Die Produktion am Standort Britz (Barnim) soll eingestellt werden.

Selbst Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) ist Fan der Eberswalder Wurst.
Ein Sprecher der EWN Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG bestätigte dem rbb, dass die Produktion nach aktuellem Plan bis zum 28. Februar 2026 beendet wird.

Sinkende Verkaufszahlen, hoher Preisdruck, mehr ausländische Konkurrenz und steigende Kosten für Löhne, Energie, Transport und Materialien hätten die wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren stark verschlechtert.

Gegründet in den 1970ern, war der Eberswalder Standort in der DDR eines der größten Fleischwerke Europas mit mehr als 3000 Beschäftigten.

Heute kennt man das Unternehmen vor allem durch die Marke "Eberswalder", die seit vielen Jahren in ostdeutschen Supermärkten verkauft wird.

Der Eberswalder Standort wurde in den 1970er Jahren gegründet.
Die Produktion der Produkte soll künftig, ähnlich wie bisher zum Teil schon üblich, vor allem an anderen Standorten erfolgen.

