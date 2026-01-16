Polizei zieht Geflügel-Transporter auf A24 aus dem Verkehr
Herzsprung (Ostprignitz-Ruppin) - Am Donnerstagmittag haben Beamte der Autobahnpolizei auf der A24 in Brandenburg ein gutes Auge bewiesen.
Den Einsatzkräften war gegen 11.55 Uhr zwischen der Anschlussstelle Herzsprung und dem Autobahndreieck Wittstock ein Kühltransporter aufgefallen, den sie am Rastplatz Prignitz Ost einer Kontrolle unterzogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
Beim Blick in den Innenraum machten die Polizeikräfte einen Ekelfund, denn die Ladung bestand zum Teil aus Tiefkühlware, die auf dem Weg von einem Großmarkt in Berlin zu mehreren Abnehmern in Mecklenburg-Vorpommern war.
Bei der Tiefkühlkost handelte es sich demnach um etwa 18 Kilogramm Geflügelprodukte.
Das Problem: Im Inneren des Kühllasters herrschte nach Angaben der Behörde lediglich eine Temperatur von 0 Grad Celsius anstatt der vorgeschriebenen -18 Grad.
Eine Mitarbeiterin der Lebensmittelkontrolle des Landkreises versiegelte die Ladung vor Ort und informierte ihre Kollegen in der Hauptstadt, die sich um die Vernichtung der ungekühlten Lebensmittel kümmern müssen.
Obendrein war der Mercedes des 56 Jahre alten Fahrers auch noch überladen. Statt der zulässigen 3,5 Tonnen, brachte das Gefährt satte 4340 Kilogramm auf die Waage.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa