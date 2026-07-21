Nach Brandanschlag auf Behörde: Amt öffnet wieder - mit neuen Regeln

Finsterwalde (Elbe-Elster) - Nach dem Angriff auf eine Jugendamts-Mitarbeiterin im südbrandenburgischen Finsterwalde gelten seit Dienstag erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in den Außenstellen der Kreisverwaltung.

Ab dem heutigen Dienstag sind Teile der Kreisverwaltung wieder für Besucher geöffnet. © Frank Hammerschmidt/dpa

Ein Wachschutz ist während der Sprechzeiten im Einsatz, wie die Kreisverwaltung ankündigte. Zudem müssen die Bürger vorab Termine vereinbaren.

Die Außenstelle der Kreisverwaltung Elbe-Elster nimmt nach der Attacke am vergangenen Donnerstag in Finsterwalde den Dienstbetrieb ab Dienstag schrittweise wieder auf.

Das Gesundheitsamt sowie das Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz stehen wieder für die Bürger zur Verfügung. Ein Sicherheitsdienst ist laut Kreisverwaltung sowohl in Finsterwalde als auch am Standort Bad Liebenwerda im Einsatz.

Das Jugendamt sowie das Straßenverkehrsamt sind am Standort Finsterwalde aber "aufgrund technischer und organisatorischer Erfordernisse" bis auf Weiteres nicht erreichbar, wie es hieß.