Aufatmen im Spreewald: Erste gesperrte Wasserwege wieder geöffnet

Schlepzig - Seit fast zwei Wochen herrschte auf mehreren Gewässern im unteren Spreewald ein Fahrverbot . Jetzt gibt es eine erste Entwarnung: Ein Teil der gesperrten Fließe ist wieder freigegeben.

Ausgerechnet in der Urlaubssaison waren einige Fließe im Spreewald gesperrt. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Einige Wasserwege im Unterspreewald, die wegen des Eichenprozessionsspinners gesperrt worden waren, seien wieder für den Bootsverkehr freigegeben, hieß es in einer Mitteilung des Umweltministeriums in Potsdam.

Darunter fallen die Strecken: Krausnicker Strom von Puhlstrom bis Krausnicker Wehr, Puhlstrom von Schiwanstrom bis Unteres Puhlstromwehr, Nebenfließ "Schnelle Kathrin", ein Teil des Schiwanstroms.

In dem betroffenen Gebiet bestand auch die Gefahr, dass Bäume umstürzen und Äste abbrechen könnten. Die Gefahren seien nun beseitigt, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Die Behörden hätten die Sicherungsarbeiten entlang der Gewässer wegen des Eichenprozessionsspinners allerdings zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit einstellen müssen - daher dürften einige Wasserwege noch nicht wieder genutzt werden.

Weiterhin gesperrt bleiben unter anderem: die Wasserburger Spree, die Pfahlspree, der Dresslerstrom, der Krügerstrom.