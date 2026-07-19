Leichenfund in Torgelow: Ermittler suchen Zeugen

Torgelow - Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund einer Leiche in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu den Todesumständen des 42-Jährigen.

Die Polizei ermittelt zu den Umständen des Todes. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Er war am Sonntagmorgen an der Uecker im Bereich der Dornbergstraße leblos gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Woran der Mann starb, ist bislang unklar.

Zur Klärung der Todesursache dauern kriminalpolizeiliche und rechtsmedizinische Untersuchungen an.

Die Ermittler suchen deshalb Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag, insbesondere zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr, im Bereich der Dornbergstraße, der Uecker oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.